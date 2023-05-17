國民黨主席朱立倫17日在中常會正式宣布，徵召新北市長侯友宜參選2024年總統。而近期頻繁與侯友宜合體的台北市長蔣萬安也立刻恭喜，並表示「我心中的侯友宜，是一位正派、有魄力、務實又極有遠見的領導者，更是基北北桃啟動區域治理的靈魂人物。」

蔣萬安表示，去年10月初，我隨北市議員一起赴新北塭仔圳，觀摩侯市長用三年多時間，動員一萬七千多人次，折衝協調四千多家鐵皮工廠遷移，一口氣解決四十多年的都市沈痾，397公頃土地重新整體規劃，讓新北城市風貌翻過全新一頁。

蔣說，侯友宜透過綿密、細膩的社會溝通，形塑出眾人的共同願景；再透過堅定的魄力、務實高效的執行力，一步一腳印改變城市的發展軌跡。我那時就感受到，一位有擔當的首長，只要對遠方的願景看得夠清晰，就不會畏懼眼前的挑戰。

今天下午，國民黨正式徵召侯友宜市長參選中華民國總統，蔣萬安也到場見證。蔣表示，17年前，侯友宜扛起了全國治安、12年前，他開始為400萬人口的新北市服務、去年他共同啟動了近千萬人口的基北北桃合作交流平台、明年，我期盼他扛起2300萬人口的台灣。

蔣萬安最後說道，願全體國人團結向前，2024年一起贏回國家的未來。