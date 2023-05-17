「不然，B計畫」劇團推出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場，將於5月20、21日登場。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

2023台積心築藝術季以「詠嘆青春」為主題，邀請「不然，B計畫」劇團推出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場，於5月20、21日將在新竹市北大公園、府後街網球場、護城河道兩側及親水公園舞台盛大登場。北大公園周邊也將舉辦特色市集，邀市民午後走入舊城區，看表演、逛市集，感受青春藝文氣息。

今年台積心築藝術季以「詠嘆青春」為主題，與市府共同推動培育在地青少年劇團之青年政策緊密結合，感謝台積電文教基金會20年來定期邀請國際級演奏家參與盛會，為地方藝文環境挹注活水。

台積電文教基金會說明，今年藝術季於大新竹地區規劃系列展演，在新竹市文化局演藝廳，能欣賞到由柏林愛樂巴洛克合奏團及小提琴名家曾宇謙聯手，為觀眾展現韋瓦第不朽的《四季》與巴哈經典樂章，目前票已售罄。

另，台積電文教基金會也與市府攜手合作，結合在地團隊籌備一齣由大新竹在地學子所主演的《青春絮語2023風城版》，以戶外流動的方式，展現環境劇場的無窮魅力，也讓觀眾近距離感受青年舞者的活力，隨著情節轉換，回味戀愛的酸甜苦辣。

新竹市文化局表示，為培育在地青少年劇團，除了邀請「不然，Ｂ計畫」劇團推出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場，接下來更將陸續推出一系列的青年劇場培力工作坊，包括舞蹈、表演與編劇等，持續累積在地表演藝術能量。

文化局補充，現場也安排特色市集、主題打卡牆及打卡禮等，在戲劇演出之際，一併推廣竹市人文風景。