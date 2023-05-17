國民黨今中常會宣布徵召新北市長侯友宜為2024總統參選人，民眾黨主席柯文哲15日也被提名，2024總統大選已確定民進黨賴清德、侯友宜及柯文哲三足頂立；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，若侯柯聯手，鎖定綠為首要敵人，分進合擊，形成二打一的局面，民進黨賴清德這場選戰恐怕輕鬆不起來。

游盈隆今在臉書指出，侯友宜一旦出線，民意支持度會上揚至少三個百分點，這是經驗法則；因此，短期內會顯著縮小和賴清德的差距。長期就要看各自的條件、努力和造化，以及內外大環境因素而定。

他認為，2024這場台灣總統大選，不到最後，不知鹿死誰手。簡單地說，沒有誰是穩贏的。

他說，台灣民意基金會五月民調有不少重要發現，其中之一是「國人四成二樂見民進黨贏得總統大選，四成七不樂見」，這對民進黨而言，既是壞消息，也是好消息。因爲這一方面顯示多數國人對民進黨過去七年執政不滿意，票投不下去；另一方面，總統大選如果不是一對一，而是三腳督，那民進黨贏的機會還是比較大。目前所有跡象都顯示，三足鼎立局面已定，藍白配已經不可能了。

不過，他認為，民主選舉是動態的，結果是不確定的。三腳督在某種情況下，若侯柯聯手，鎖定綠為首要敵人，分進合擊，形成二打一的局面，民進黨賴清德這場選戰恐怕輕鬆不起來。