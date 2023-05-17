520諧音「我愛你」，不少人會在5／20送禮給另一半表達愛意，星座專家唐綺陽在《唐綺陽談星室》提供12星座送禮攻略，開創星座重視送禮心意；固定星座希望禮物貼心，如果收到不符合期望的禮物會表現在臉上；變動星座則是想要最新的東西，大家挑選禮物時不妨參考看看。

▍開創星座（牡羊、巨蟹、天秤、摩羯）

開創星座很重視禮物背後的意義，禮物品味也很關鍵，送禮給他們至少要寫張卡片，傳達心意；唐綺陽舉例，如果察覺另一半很疲累，可以安排旅行、送SPA按摩券，對方會非常開心；另外，開創星座非常喜歡精品，會讓他們覺得送禮的人很慎重。

▍固定星座（金牛、獅子、天蠍、水瓶）

送禮給固定星座，記得先打聽喜好，不要送上怪禮物，他們很誠實，如果禮物不符合喜好，會馬上表現在臉上，讓送禮的人感到受傷；固定星座認為貼心最讓他們感動，例如平時碎念想買的東西，如果出現在他們面前一定會非常開心。唐綺陽提醒，不要送他們卡片，因為他們懶得看。

▍變動星座（雙子、處女、射手、雙魚）

變動星座興趣多變，想法也不斷更新，非常難掌握，想送禮物最好讓他們自己選，或是挑最新的東西給他們；變動星座喜歡新的事物，也喜歡研究新東西，如果另一半是變動星座，挑選最新的東西就對了。

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