大陸女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波，形象一落千丈，她近年積極轉往國外發展，而在台灣時間17日凌晨開幕的第76屆坎城影展上，范冰冰身穿一襲中國風「猛虎下山」圖案的禮服，一現身就成為現場鎂光燈的焦點，設計師好友還為此發文：「這個衣服為你整整存了六年！再次看到還是感動！」

范冰冰睽違多年再次重返坎城紅毯，她身穿一字領低胸長禮服，禮服設計以山林為背景，裙襬有2隻霸氣的老虎、山林和竹葉的圖案，髮髻還插著一隻竹葉配合主題，整體造型呼應東方美學，范冰冰一現身就展現紅毯女王的風采，成為現場鎂光燈的焦點。

范冰冰一現身就成為現場鎂光燈的焦點。（圖／達志影像）

范冰冰髮髻還插著一隻竹葉配合主題。（圖／達志影像）

范冰冰整體造型呼應東方美學。（圖／達志影像）

范冰冰穿的是設計師好友卜柯文的訂製禮服，描繪野性與自然情致的融合之美，卜柯文為此特別發文：「這個衣服為你整整存了六年！再次看到還是感動！一直珍藏，後來的任何活動都沒有拿出來，因為故事的開始在這裡，那就還讓他在這裡延續下去！直到成為經典！」

這是范冰冰第9次亮相坎城紅毯，她一下車就驚豔全場，官方還以標準中文名字介紹她、全程關注，而不少網友則認為，這套禮服頗有暗示范冰冰心境的意味，評她是王者歸來、女王回歸。