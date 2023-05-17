王思佳近日捲入假包風波疑雲，雖然將包送去美國相關機構檢驗，但質疑聲浪卻不見停歇；對此，知名律師林智群指出：「如果驗出來是假貨，他們會沒收。所以沒把握的人，就不敢去愛馬仕店裡驗」。

林智群指出平時提供法律服務給客戶，對方自然會反饋一些know how（訣竅），讓自己了解其他領域的相關事務，像是喜愛買名牌包的客戶，曾透露要買愛馬仕特定包，除非有VVVIP的會員資格，否則就要找到對的門路才買得到，此外找代購也不是肯花錢，對方就得使命必達，至少要展現自己的實力，「買配件、買項鍊、買手環，幾十萬上百萬丟下去」，否則只會被當成小咖遭置之不理。

林智群強調若買包後懷疑真偽，可以直接去愛馬仕的店花錢驗包，不過會被要求簽下同意書，「如果驗出來是假貨，他們會沒收」，才會導致沒把握的人，不敢去愛馬仕店裡驗；對此，網友紛紛留言：「每個拿去驗的都直接沒收，請在店裡重新買一個 」、「長知識了...驗包如果是假的 要沒收」、「這就是庸人自擾的行為，買了不疑、疑包不買 」、「有錢人還需要代購嗎 」。

從事精品代購業的YouTuber「蹦闆」，看完王思佳直播影後，不禁質疑從頭到尾都沒有「代購」存在，更發現她根本滿口謊言，尤其不滿的王思佳是公眾人物，卻用懂得精品的形象去牟利，加上擁有「話語權」，導致這次風波後，會讓外界把代購跟假貨畫上等號，接著怒嗆：「麻煩就直接講出是哪家代購，妳這樣會影響很多人」。