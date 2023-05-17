新北市長侯友宜確定代表國民黨參選2024總統大選，新北市議員林秉宥今在議會質詢時提問，侯目前已接受徵召，下午赴黨中央是否有請假？後續是否會繼續請假？對此，人事處回應，侯下午有請假2小時，並無接獲其餘時間請假。
林秉宥說，侯2小時後會回到市政工作，在新北市同時做市長、跑全國，已有前例，但他好奇未來是否有討論代理市長人選。對此，副市長朱惕之說，目前沒有討論。
林秉宥呼籲，未來局處首長是否可做全權決定，或有無代理市長可以蓋章，這些都需要市府詳細討論。
新北市長侯友宜確定代表國民黨參選2024總統大選，新北市議員林秉宥今在議會質詢時提問，侯目前已接受徵召，下午赴黨中央是否有請假？後續是否會繼續請假？對此，人事處回應，侯下午有請假2小時，並無接獲其餘時間請假。
林秉宥說，侯2小時後會回到市政工作，在新北市同時做市長、跑全國，已有前例，但他好奇未來是否有討論代理市長人選。對此，副市長朱惕之說，目前沒有討論。
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