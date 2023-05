總經理張家騉表示,隨著雲端、物聯網、高速運算、大數據等技術發展,SSD的儲存需求從大型資料中心開始延伸到中小型規模的應用領域,例如金融或電信業的數據中心、雲端機房等。加上近期記憶體價格處於低檔,而席捲全球的ChatGPT有望帶動伺服器需求,此時推出企業級SSD將有助於客戶更願意進行規格轉移,預料將在2024年為營運帶來助益。

多數Enterprise SSD在企業儲存設備中的角色,常常是在Boot Drive或Storage擇一,無法善用SSD的內部儲存空間。宇瞻Enterprise SSD系列同時具備開機及資料儲存功能,可隨企業需求規畫硬碟空間,提升運用效能。此外,因為企業儲存設備不會只用一顆硬碟,當數十顆甚至百顆以上硬碟同時運作時,如何有效提供穩定且可預測的資料傳送是非常重要的。宇瞻無論在QoS(Quality of Service,服務品質)、IOPS(Input/Output Operations Per Second,每秒讀寫次數測試)以及DWPD(Drive Writes Per Day,硬碟每日寫入量)皆有一致性表現,確保多功效能符合高速、海量傳輸需求。

儲存於雲端的資料,最重視的就是儲存安全性與穩定性,因此宇瞻提供多元的加值技術,像是SSD搭配AES進階加密標準技術,提供高度安全的加密保護;同時還有TCG Opal規範,提供開機前驗證以及透過韌體技術來分配不同使用者所能存取到的資料內容,避免資料被竊取或竄改,完美演繹了自我加密硬碟的要求。而談到儲存裝置在運行時,最怕突然遇到電力不穩定導致資料遺失、延伸出設備故障等問題,宇瞻開發CorePower硬體技術,當SSD面臨緊急中斷電力時的情況下,能維持資料傳輸穩定性與完整性。透過前述三種技術,打造具有保護性的傳輸過程,為企業用戶帶來可靠且多元的應用情境。