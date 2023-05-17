刑事局最近發現，歹徒以「＋8869」開頭的來電假冒「創世基金會」致電捐款人，以「系統錯誤」、「信用卡自動扣款」、「定期捐款金額誤植」、「連續扣款」等名義，詢問捐款人使用的信用卡銀行，並稱會協助通知銀行解除。然後再假冒銀行人員致電指示操作ATM或網路銀行APP解除設定，騙捐款人匯出被害款項。

歹徒犯案手法，與誠品書店個資外洩如出一轍，詐團取得捐款人的個資後，再以解除分期付款的方式行騙。誠品書店疑似個資外洩，導致接獲中共認知作戰的電話事件後，數位部立即會同警方等單位立刻展開調查，因此，基層員警疾呼數位部也要快點出面，防止慈善團體遭歹徒利用。

北市一名陳姓女子，每月固定捐款500元給創世基金會，日前陳女接獲自稱創世基金會員工，以「＋8869」境外詐騙電話來電，告知因內部人員失誤，將每月定期捐款金額誤植成5000元，需要聯繫信用卡公司才能解除。

陳女隨後又接獲自稱銀行專員以「＋8869」的境外詐騙電話來電，並於電話中指示開啟銀行APP。歹徒為降低被害人疑慮，第一次會以「身分認證」名義，讓被害人於匯入帳號欄位輸入自己的身分證字號，在此操作下匯款即會顯示失敗，使被害人以為真的在認證而不是在操作匯款功能。第二次再給被害人匯款帳號，並稱一連串數字為驗證碼，導致被害人將款項匯至人頭帳戶內，直至顯示成功匯款5萬元，才驚覺受騙。

創世基金會已在網頁放置防詐宣導資訊，提醒捐款者「不會致電捐款人表示捐款操作錯誤」。刑事局提醒民眾，ATM或網路銀行皆無解除設定或認證的功能，且一般來電顯示並不會有＋字號，如接獲來電顯示＋8869、＋2的電話，務必小心查證。

電話中若聽到「訂單錯誤」、「誤設連續扣款」、「誤設VIP或高級會員」、「設定為批發商」等關鍵字，或網購賣家接獲稱「賣場未簽署金流協議」、「保障服務」、「賣家身分認證」等，皆為詐騙集團慣用的詐騙話術，應先掛斷電話，再自行聯繫客服或165專線查證。