雲林縣112年度共獲衛生福利部國民健康署核定3處據點。設立於水林鄉水南村老人活動中心的「水林鄉銀髮健身俱樂部(雲林縣水林鄉水南村埔尾59-1號)」於今日(5月17日)正式揭牌營運！雲林縣長張麗善、水林鄉長許山埜、各議員、計畫處李明岳處長、中國醫藥大學北港附設醫院副院長馮逸卿、水林鄉水南社區發展協會理事長紀明欣及在地鄉親共同蒞臨見證。

縣長張麗善表示，雲林縣是台灣人口老化程度嚴重的縣市，65歲以上人口比例已突破20%，在長者照護方面的服務有迫切需要。雲林縣政府亦一直建構高齡友善城市為目標，積極向國健署爭取設立銀髮健身俱樂部。水林鄉水南社區發展協會在地經營多年，紀明欣理事長積極推動各項地方活動及社區營造、促進地方發展，中國醫藥大學北港附設醫院對於附近地區的長者照護亦給予大力支持，在成立銀髮健身俱樂部後，共同為水林鄉長者們的健康增進提供服務！

雲林縣長張麗善於銀髮健身俱樂部體驗運動器材。(圖/雲林縣政府提供)

水南社區發展協會紀明欣理事長表示，上健身房運動不是年輕人專屬權利，銀髮長輩也可以動起來！水林鄉65歲以上長者比例已經超過25.68%，每四位鄉民中，就有一個超過65歲，所以有設置銀髮健身俱樂部增進長者健康及自主能力的必要性！水南村老人休閒活動中心位於水林鄉中心位置，具有交通位置上的優勢，可服務全水林鄉24村的長輩，除目前現有的客運公車路線，未來可再搭配雲林縣203號偏鄉幸福巴士(水林蘇秦-北港)的預約，讓更多的長輩可以搭乘大眾運輸工具來銀髮健身俱樂部做運動，同時達到減碳永續的目標！

中國醫藥大學北港附設醫院副院長馮逸卿表示，院方在水林鄉水南村提供民眾具近便性健康促進、智能科技服務的引入、預防或延緩失能活動課程與醫療衛教宣導，結合據點的延緩失能失智計畫，提供一連串協助社區長者健康自立生活的醫療服務與健康促進活動，除了規劃專業的運動課程外，另搭配健康又均衡的飲食，提升長者健康狀況，進而減少骨質疏鬆與跌倒高風險，讓長者能在社區健康開朗的與人互動，強化社會參與度，讓社區長者可以活得健康又有自信。

民眾於銀髮健身俱樂部體驗運動器材。(圖/雲林縣政府提供)

該據點會與水林鄉其他社區據點、長照據點、醫事C據點一起合作，與中國醫藥大學北港附設醫院一起來推動延續銀髮長輩健康。俱樂部由專業運動指導員提供體適能檢測評估與教學，搭配智能科技運動器材，提供不同強度的有氧運動、上下肢肌力訓練、伸展運動、柔軟度訓練等體能訓練課程。針對銀髮族設計的第二期健身課程將於6月2日起開班授課，服務對象為：年滿65歲以上長者；課程規劃以期為單位開放報名(一期12週)，報名時間自即日起至5月31日下午5時止(限100名，每班20人，額滿即列為候補對象)，可填寫線上表單報名，亦可至據點洽詢並現場報名(電話：05-7837901＃1066)。(雲林縣政府廣告)