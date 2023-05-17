黃健瑋、爆花夫妻同框互動有夠閃。（大慕影藝提供）

黃健瑋、爆花夫妻同框互動有夠閃。（大慕影藝提供）

「方方正正翁文方 一日限定直播」邀請導演林君陽及演員謝盈萱、黃健瑋、王淨、蔡亘晏、廖梨伶齊聚。（大慕影藝提供）

謝盈萱、王淨再度合體。（大慕影藝提供）

黃健瑋、謝盈萱老同學的合作在《人選之人》創作出許多新火花。（大慕影藝提供）

華語職人劇《人選之人─造浪者》上線20天後，好評討論度依舊火熱，更蟬聯Netflix台灣週榜第二週冠軍，製作公司大慕影藝特別安排「方方正正翁文方 一日限定直播」，16日晚上邀請導演林君陽及演員謝盈萱、黃健瑋、王淨、蔡亘晏、廖梨伶齊聚，回憶當初一起拍戲猶如打選戰的拍攝過程。

謝盈萱更以「翁文方」形象開場，除了分組暢聊拍攝幕後趣事，更挑戰抽角色金句重現劇中名場面，其中最大亮點是黃健瑋抽到劇中主管卜學亮的挖苦台詞，還模仿油條口吻喊「家競啊～」令網友瞬間暴動，最後更一一回覆網友留言疑問，直播湧入上千名網友觀看，累積3000多則互動留言。

飾演吳芳婷的蔡亘晏（爆花），為了這場直播特地向劇組請假，首次在《人選之人》播出後與老公黃健瑋同框宣傳，這是兩人首次在影集裡演夫妻，戲裡戲外都好感情的他們現場也頻頻放閃，謝盈萱更自備墨鏡「抗閃光」，被網友笑稱「戴墨鏡也遮不住盈萱的白眼」，不過她大讚他們夫妻表演頻率很棒，「這是十幾年來的默契，看他們演戲是非常舒服的，而且劇中兒子也很棒，一家三口很有家庭感」。

爆花回憶進劇組拍攝首日就嚇到工作人員，笑說：「好像很多工作人員不知道我們是夫妻，因為聊到很自然就用三字經問候彼此，梳化妹妹當下嚇死，以為我們現場吵架」。被問到是否就是夫妻本色演出，爆花跟黃健瑋異口同聲說他們私下相處跟芳婷、家競完全不像，黃健瑋自認比陳家競成熟，反倒老婆比較中二，蔡亘晏更自曝夫妻互動日常：「平常經過就會打他（黃健瑋）屁股，或是他上樓梯的時候我就一直在他後面狂刷卡」，粉紅泡泡發言瞬間閃翻眾人。

被問到最想挑戰哪一個角色？蔡亘晏直言最想挑戰戴立忍演的趙昌澤，「這個角色要紳士又要變態很難演，會想挑戰看看女的斯文敗類」。黃健瑋則想要挑戰翁文方，「這個角色好玩也真的滿難的」。謝盈萱則認為雅婷和易安的角色很有趣，「如果年輕的時候能演到這些角色，會想看看自己會怎麼演」。王淨則說「我很喜歡看亮哥（卜學亮）喊家競啊」，還當場高副祕上身重現刁難陳家競的台詞；而身為表演老師的廖梨伶則想演凱開，「他很可愛也有很奇怪的節奏，雖然狀況外但有時候滿靈光的，而且年輕真好！」

另外劇中公正黨熱血競選歌 〈未來是〉 MV也在觀眾敲碗下於今日曝光，畫面出現幕僚們日常忙碌的選戰工作，搭配輕快節奏呼應造浪者們的熱血職人魂，完整歌曲已在各大數位音樂平台上架。《人選之人─造浪者》故事聚焦在總統大選下一群文宣幕僚打選戰攻防的職場故事，劇組前置期間，大慕影藝邀請華研音樂為《人選之人》量身打造兩首競選歌曲，一首為背景在20年前、充滿時代感的〈昂聲〉，一首為融合多語言多族群、充滿前進感的當代競選歌〈未來是〉，兩首競選歌無論是歌詞與曲式上，不但反映著台灣選舉樣貌的氛圍演進，也代表著對未來的期望。

關於〈未來是〉創作想法，作曲人兼原唱人楊子樸表示：「想像著保存在地樂團的草根性並兼具流行音樂的傳唱功能，試圖創造一首表達族群融合與當代精神的歌曲。各種語言融合在一首歌裡，其實也不在乎聽不聽得懂這件事，反而回歸聲音與風格本身的傳遞，對立與對話可以同時存在，競爭中尋求進步的音樂氛圍。」MV在17日晚間6點於「大慕n可可官方頻道 l DAMOU n KOKO Channel」Youtube頻道上架，完整歌曲已在各大數位音樂平台上架。