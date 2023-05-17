台北市信義區崇德街60巷13日因鄰近建案，發生道路坍塌下陷。民進黨台北市議員林延鳳表示，經調研評估為「高度風險」共有11處主要幹道路段，須提高土壤液化高潛勢區與高風險道路周邊工地之查核強度和密度，並納入土壤液化潛勢查詢系統。工務局回應，後續將持續辦理調查評估及研擬應對方式。

林延鳳表示，工務局今年度提出追加預算案，其中508萬元針對「土壤液化調查與風險評估計畫」，從2020年開始進行，今年公布期末報告顯示，共有11路段被列為「高度風險道路」，分別是士林區中山北路六段兩處、中山北路五段四處，中山區中山北路二段兩處、民權東路三段一處，內湖區民權東路六段一處，以及中正區中山南路一處。

林延鳳說，相關資料於北市府「土壤液化潛勢查詢系統」無從查閱，且除11處路段有安全疑慮外，依照目前查詢系統圖資所匡列之高潛勢區，南京東路一至三段、忠孝東路一段、延平北路五至九段、復興南路一、二段、南京西路、艋舺大道都涵括在內，無論是周邊居住人口或經過車輛都不少，如發生類似天坑狀況，後果將不堪設想。

她呼籲，天坑事件不僅是工程施作不慎危害公安之警訊，更是土壤液化高度潛勢區無時無刻都需面對的危機，土壤液化道路風險分級圖資，應更新於「土壤液化潛勢查詢系統」，並敘明正確路段，公開透明。並落實土壤液化潛勢區與高度風險路段，周邊工程稽查強度與密度比一般區域高，確保民眾安全。

林延鳳要求，高度風險路段應長期進行地質改良計畫，從中、高風險，降為0風險。此外，針對土壤液化問題有高度風險之劍潭地區，應加速週邊老舊建物如劍潭整宅之更新，落實橋樑與道路檢測，劍潭站TOD工程與日後劍潭活動中心更新開發工程，都要採取最高標準確保公安。

工務局回覆，道路液化潛勢評估為北市府參與經濟部中央地調所「土壤液化調查與風險評估計畫」5年計畫，針對北市緊急救援道路於土壤液化發生時之風險評估，目前完成第1年研究，後續年度將持續辦理調查評估及研擬應對方式。

工務局說明，土壤液化現象發生在地層為砂質土壤，在高地下水位時遭遇強烈地震力搖晃，導致地下水壓突然上升，而造成土壤承載能力暫時消失，可能造成房屋有差異傾斜，地震結束後土地承載力就會恢復。與崇德街在無地震狀態下，疑似施工問題而造成的路基流失路面坍塌不一樣。

工務局指出，土壤液化對房屋的影響會讓房屋傾斜或龜裂，不會直接破壞房屋主體結構，於地震發生時較不會對民眾生命產生立即危害，並已公佈有「台北市土壤液化潛勢地圖」，建築物若於2000年後設計，已進行液化潛能評估並納入耐震設計，之前的房屋則若設計有適當的地下基礎型式，受液化影響而受損情況則較不嚴重。