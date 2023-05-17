苗栗縣政府新改建的海洋創客學校，設施非常陽春。（謝明俊攝）

苗栗縣政府新改建的海洋創客學校，設施非常陽春。（謝明俊攝）

苗栗縣政府新改建的海洋創客學校，視野非常好。（謝明俊攝）

苗栗縣政府新改建的海洋創客學校，17日舉行揭幕儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣政府新改建的海洋創客學校，目前有部分商家進駐開業。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦17日赴新改建的海洋創客學校揭牌。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦17日赴新改建的海洋創客學校揭牌。（謝明俊攝）

苗栗縣政府先前利用竹南鎮假日之森舊有海防班哨，改建成海洋青創基地，月前已移由勞青處改制成海洋創客學校，專門提供苗栗在地青年投入創建海洋相關產業店家，開設相關課程來輔導青創產業，17日上午，苗栗縣長鍾東錦到場主持揭幕儀式，由於目前基地大半仍需整理，現在還看不出發展可能，在地民代希望勞青處能落實改善，替青創產業開闢新機。

這棟舊有海防班哨營舍就位在竹南鎮假日之森沙灘旁，因當地濱海區域被畫為苗栗縣海上運動專區，經常有許多玩家到此玩衝浪、沙板、立槳及風箏衝浪等運動，並且有許多一般民眾到此戲水，為了維護安全，苗栗縣水上救難協會利用舊營舍頂樓陽台當成瞭望台，在此守望戲水民眾安全。

年前，苗栗縣政府文觀局爭取將舊營舍活化利用，改建成海洋青創基地，積極招募海上運動業者利用基地發展海上運動。月前，海洋青創基地移交由勞青處接管，更改成海洋創客學校，目的在提供苗栗在地有意願投入海洋相關產業的青年與店家，開設相關課程，輔導創業青年建立營運模式，期許吸引更多苗栗青年洄流家鄉。

勞青處表示，海洋創客學校本年度將會以「海洋青年創業主題」與「海洋休閒運動技能主題」分別開設6堂創業課程共12堂，培育在地有意願投入海洋產業的青年子弟，並開設12堂主題工作坊供民眾參與，暑假也會舉辦衝浪大賽以及創意市集，吸引更多遊客前往假日之森享受海洋風情。

今年度海洋青創基地更招募進駐許多青年商家，包含「wave yard風箏衝浪」、「海癮咖啡」、「夕食食品」、「張生張太捲的製造所」、「Photo light 森海攝影 studio」等，並將整個基地外牆重新設計彩繪，用童趣文青的假日之森在地特色構成牆面，打造竹南新地標。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣一直以來都非常重視青年創業，並積極推動各項創業相關的政策和計畫。海洋創業基地的建立，不僅能夠提供場地和資源，也能夠為青年創業者提供更多的機會和可能性。透過海洋青年創業基地的發展，能夠吸引更多的創業者前來苗栗創業，同時也能夠促進當地的經濟發展和產業升級。

17日上午，海洋創客基地舉行揭幕儀式，但由於基地內多數商家店家仍在裝潢整修，到處都有油漆桶，以及未完成的油漆牆面，頂樓陽台原本是觀海最佳位置，目前也只有一組缺損的陽傘座椅區，設施仍相當陽春，整個基地仍有相當大的改善空間。