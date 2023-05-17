為提供行人、學生更安全的通行步道，新竹縣政府與各鄉鎮市公所、單位，共同向行政院核定的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」提出10案、10所學校通學步道改善計畫，總金額約為2億200萬元，期望能改善現有道路。內政部長林右昌17日下午將和縣府、公所一同實地勘察關西國小、二重國小、竹北國小3校周邊現況。

為精進市區道路交通安全，降低易肇事路口、校園周邊及校內道路事故發生機率、減緩事故傷亡的嚴重程度，縣府彙整各公所、機關意見，向行政院提案，截至今年4月30日，縣府已提案10件工程，包含1件路口改善、1件現場事故圖及碰撞構圖含分析及追蹤生成系統，及8件（10所）學校通學步道改。

10項工程提案包含山崎國小、竹北國中、竹北國小、關西國小、竹仁國小（含竹北高中）、二重國小、竹東鎮光明路人本環境建置工程、竹北市文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程、竹東高中及上館國小通學步道建置工程、新竹縣現場事故圖及碰撞構圖含分析及追蹤生成系統。

其中，「新竹縣竹北市竹北國小通學步道暨行車安全道路改善計畫」由縣府教育局提報，規畫更新竹北國小既有實體人行道設施，形成L型串聯的人行空間，銜接中正西路既有實體通學步道，健全步行環境與附屬設施設計。

「關西鎮關西國小校門周邊人行道改善工程」、「竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程」則分別由關西鎮公所、竹東鎮公所執行，縣府共同提報，關西國小周邊人行空間不足，提案預計延伸人行空間至校門，增加安全性。二重國小則因人行道未串聯、路幅狹窄，期望能串聯起人行空間。