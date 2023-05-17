美國民主黨籍眾議員莫頓（Seth Moulton）本月3日在一項國際論壇上，拋出若中國大陸打算入侵台灣，美方就先炸毀台積電的想法。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（17日）表示，美國政客屢屢冒出毀滅台灣言論，充分暴露出美國反華勢力打著挺台灣的幌子做的是毀台灣的勾當，他們為了自身利益無所不用其極的邪惡用心昭然若揭。

馬曉光說，當台灣的利用價值被榨乾後，棋子就會變成棄子。不知道那些「護島神山」的擁躉們作何感想，不知道那些挾洋自重的綠營政客們情何以堪。

馬曉光指出，正如島內網友所說，最想摧毀台灣的就是美國，事實證明，美國打台灣牌，升高台海緊張局勢，目的是以台遏華。

莫頓早前回應稱，他本來是在討論如何讓中共犯台付出高昂的代價，但大陸選擇性地擷取他的言論，抖音平台上的相關短片中，與台積電有關的內容上下文被省略，強調大陸的做法是試圖破壞台美夥伴關係。