聶雲（左）今天上午攜女兒聶庭出席家扶基金會記者會。（粘耿豪攝）

聶雲（左）跟女兒聶庭出席家扶基金會舉辦的兒少人權記者會。（粘耿豪攝）

聶雲今（17日）上午攜女兒聶庭出席家扶基金會記者會，14歲的聶庭繼2個兒子之後，周六也將飛美國讀書，由於老婆在當地照顧小孩們，讓獨留台灣的聶雲很捨不得，突然眼眶泛淚，也曝3個子女一年光學費500萬台幣跑不掉，「所以我也很努力，繼續在台灣工作。」

聶雲（左）透露小女兒周六將出國讀書，突然眼眶泛淚，露出不捨的眼神。（鄭宜熏攝）

聶雲敘述大兒子出國時，對他打擊最大，因為適應最困難，「第一個小孩去美國對我的心態調整最艱難」，想起以往一家5口會在周末會陸續起床吃午餐或早午餐，感慨往後的5年，一家人可能只能在過年、寒假相聚，講到這裡，他忍不住落淚。

不過，他說送孩子們出國，疫情亦是很大的推力，「小孩在這長大，我又很愛台灣，在這裡蠻好的，能不要去就不要去，但其實我們家小孩蠻早對國外有好奇心，我也蠻早做好準備」，加上經過3年疫情，這期間還失去幾位好友，特別是疫情封鎖最嚴重時，大兒子跟他提起出國讀書的事，「那時候的我才有意識，不要再等了，想幹嘛就趕快去吧。」

聶雲也聊到張菲近況，表示最近沒跟張菲碰面，偶爾都會私訊聯絡，「他永遠都在遊山玩水，怕訊息他時不知道他在哪個山裡面，或是在開飛機，怕打擾到他。」聶雲透露上次見面是上次他歡慶結婚20周年，一身皮衣瀟灑到不行，氣色很好，看似變年輕了，並喊話菲哥趕快復出，「大家都太想念你了。」