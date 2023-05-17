女幹員跳「開花舞」，拍攝反詐宣導短片。（南市警察局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府警察局刑事警察大隊結合當前火紅的「開花舞」熱潮，拍攝反詐宣導短片。（南市警察局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府警察局刑事警察大隊為提升民眾防詐觀念，結合當前火紅的「開花舞」熱潮，拍攝反詐宣導短片，刑警幹員除不計形象扮醜外，還以甜美唱音及美艷花舞等輕鬆詼諧的方式演出，期能吸住觀眾眼球，藉此深植民眾識詐觀念。

南市警局刑警大隊表示，經統計今年1至4月查緝詐欺集團41件436人、緝獲詐欺車手223人、攔阻詐騙807件、金額高達2億9879萬9138元；另統計假投資詐騙類型324件，財損金額高達1億元。此次同仁利用勤餘空檔拍攝反詐宣導短片，並以近期猖獗的假投資詐騙為主題，提醒民眾避免成為詐騙集團眼中的肥羊。

刑大大隊長林宏昇說，詐騙集團經常透過簡訊、交友軟體或網頁等管道，誘騙被害人私加LINE投資群組，再假借專業投資策略老師一對一教學，投資飆股、未上市公司、虛擬貨幣等投資標的，待民眾匯款投資獲利欲出金時，便以各種理由不出金，或關閉投資網站及凍結帳號，讓被害人血本無歸，民眾應多方查證，以免落入詐騙集團假投資陷阱。