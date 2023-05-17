女大生暗巷遭襲胸 機智拍車號揪色狼

新北市20歲林姓女大學生本月15日晚間10時許走在三峽區巷弄內，遭陌生男子尾隨襲胸，女大生受驚嚇且氣憤，追趕色狼並記下歹徒車號，隨後向三峽警分局北大派出所報案，警方查出28歲夏姓男子涉案，隔天火速逮人送辦。

事後林姓女大生在Dcard發表文章，內容描述她在15日晚間在三峽大觀路上巷弄內，遭陌生男子襲胸，女大生說，當時她聽到腳步聲，正要轉身讓路，沒想到對方環抱抓胸，對方力氣很大，她嚇到蹲下，但隨後也起身追上前，及時拍下對方車號報警。

女大生忿忿不平說，最後悔的是當下沒及時揮那個王八蛋的臉，被性騷擾後，讓她變得很焦慮，對路人及陌生人的信任感無法回到從前，隨時都很煩躁。

三峽警方根據車號查出涉案夏姓男子，夏男辯稱，當天他放假與女友相約在三峽見面，由於被害女子穿著及打扮與女友雷同，都是白色T恤，讓他誤認為自己女友，才會從後方用慣用方式環頸對女友打招呼，否認有襲胸，女友住在樹林柑園一帶，當天晚間二人就是相約在案發地見面，但女友尚未抵達，才讓他誤認。

警方對夏男說法存疑，若是認錯理應立刻道歉，而非慌忙逃逸。偵訊後，警方依性騷擾防治法將夏男移送偵辦。