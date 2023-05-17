「賽車教父」廖老大去年進軍台灣手搖飲市場，創立自家品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，卻不敵品質不一等風波，爆發倒閉潮。不過廖老大越挫越勇，16日公布夏季新品，釣出大批網友留言：「好像現在都看不到了，怎麼買？」、「原來還有。」

廖老大本來秉持著回饋社會的理念，開出較為親民的36萬加盟金，吸引大批民眾慕名加盟，全盛時期快速展店，走到哪幾乎都能看到旗下的亮黃色招牌，但各分店品質不一，加上廖老大的風格較為鮮明，網路黑粉越來越多，不少加盟店撐不下去，陸續爆發倒閉潮，更有22名加盟主聯手打造新品牌，揚言要對廖老大提告，剩下的加盟店苦苦經營，今年1月有位加盟主在門口看板自嘲「已倒98間，再不喝就要絕版」，引發熱議。

面對阻力，廖老大沒有在畏縮，16日在臉書公開5種夏日新品：芭樂鹹檸梅、芭樂檸檬綠、芭樂百香綠、鳳梨百香清、冰淇淋可可奶昔，訂價在60至65元之間，預計在今（17日）上市，歡迎大家來嘗鮮。

消息一出，截至今日共有5千8百多個讚、200多位網友留言，「感覺蠻清涼的」、「好像不錯，來試試」，還有很多網友求店址，「可以列出剩下的店嗎？方便大家購買」、「哪裡才能買得到呢？」、「好像現在都看不到了，怎麼買？」、「內湖的都倒光了」、「北部已經很少有加盟店，可能喝不到」、「在到底還有多少家？」

根據「阿娘喂！廖老大茶坊」官網顯示，全台只有馬祖、金門、綠島和蘭嶼等離島沒分店，其中創始店和旗艦店都在台中市。