摩洛哥女導演瑪莉安圖澤尼以首部作《烘焙幸福路》闖進2019年坎城影展後，去年再度踏上坎城紅毯，以新作《雙手的溫柔》入選一種注目單元，並在首映結束後得到全場熱烈掌聲長達10幾分鐘，更在一片好評呼聲下奪下該單元的國際影評人費比西獎，而最終也雀屏中選代表摩洛哥參加2023年奧斯卡國際影片，打敗眾多國家強片一舉入選最終前15強之林中。而在一連串巡迴完成世界各大小影展後，也被導演魯本奧斯倫邀請下，擔任本屆坎城影展競賽片評審團成員，對於只拍攝2部長片的瑪莉安圖澤尼來說，可說是收穫滿滿的一年。

該片由經典片《烈火焚身》女主角魯比娜阿扎巴爾及演技派男星薩萊赫巴克里飾演一對守護在摩洛哥古城的傳統裁縫店夫妻，2人堅持用手工方式進行客製化摩洛哥傳統服飾，但隨著女主角因病身體日漸殘弱，雖然擁有得力的男學徒減輕掉不少工作壓力，卻也意外讓深受性向壓抑所苦的丈夫，產生一絲對於學徒的曖昧情愫，意外讓3人之間關係有了微妙化學變化。

導演表示這部片靈感來自於首部作《烘焙幸福路》籌備之時，在摩洛哥古城結識一名專門為女性服務的男美髮師好友，兩人愈漸熟識卻也讓她明白在傳統摩洛哥社會中，是不可能允許同志出櫃這件事，雖然心知好友的苦惱，卻也從來不過問他和鼓勵他坦承性向之事。但在朝夕相處下，卻意外某天在首部作品正式殺青後，導演決定要讓下一部作品勇敢讓朋友去發聲，而在電影首映會邀請朋友參加，原本以為朋友會因以他為腳本，拍攝出個人私密人生會反感甚至動怒，沒想到朋友卻在首映會結束給予她大大擁抱，甚至感謝她用溫柔的筆觸去刻畫出如此動人的故事，獲得了意外的反饋。

而在90年代當同志不再是禁忌話題後，2003年起由加拿大首次開始的5月17日「國際不再恐同日」，漸漸有許多國家紛紛響應，搭配電影劇情主題，台灣片商也決定在今舉行限定一日《雙手的溫柔》超值預售票活動，讓愛超越一切性別與宗教藩籬，建立出一切平等的世界與價值觀，對於自身的性向更能勇敢去愛。電影將在6月16日全台正式上映。