林姓女子神情緊張，害怕被男網友掌握行蹤並危及人身安全。(民眾提供)

見男網友前先衝超商買點數 爆乳辣妹為這樁

台中市35歲林姓女子，為了與男網友見面，特別打扮並穿上火辣爆乳裝，卻在與對方碰面前先衝到超商購買2萬元遊戲點數，因她神情緊張、不斷東張西望，引發店員注意並報警，林女經詢問後情緒崩潰，才說出是因為對方恐嚇稱「我知道妳家在哪裡」，很怕危及人身安全，所幸經告知是詐騙後，終於鬆了口氣。

台中市警四分局南屯派出所員警黃梓婷、陳騰逸日前深夜巡邏時，接獲超商店員通報，指稱有名穿著火辣的女子要買2萬元遊戲點數，因女子神情怪異，希望警方前往了解。

林女見到警方到場，才終於坦言說，是透過交友軟體Tinder認識一名男網友，兩人相約要碰面，但對方不斷要求她去購買遊戲點數，還說要買5萬元點數，但自己身上只有2萬元，未料，對方竟一改過去的溫柔口吻，大聲斥責且恐嚇「我知道妳住在哪裡」，以為自己的行蹤都被對方掌握，只好乖乖到超商買點數。

在精神緊繃的情況下，且對方又不斷打電話確認是否購買了點數，才讓林女在超商時神情緊張，所幸員警協助，她才恍然發現自己遇到詐騙，終於鬆了口氣。