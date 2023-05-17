一名正值哺乳期的媽媽，準備下個月去玩跳傘，但又怕從高空跳下去，脹奶的乳房會爆炸，於是私訊問婦產科名醫蘇怡寧，幽默的問題引發網友爆笑，還有人問，若是假奶會爆炸嗎？意外釣出乳房專科的「小劉醫師」劉宗瑀親回不會爆，甚至去壓擠也不會破掉。

蘇怡寧今天在臉書紛專「蘇怡寧醫師愛碎念」貼出網友來訊息問，「蘇醫師好~我目前正在哺乳，下個月要去跳傘，14000英尺，想問乳房腫脹跟跳傘會有關係嗎？怕胸部爆炸...」，蘇怡寧認真回答她「不會爆炸，加油」。

文一PO出後，立刻引發網友爆笑，紛紛留言：「所以現在最新的恐怖武器，是哺乳中的媽媽？」、「一孕傻三年」、「其實會沿路漏奶洩壓，不用擔心」、「漲奶時只會噴奶而已，不會爆炸，媽媽小劇場很多」、「跳傘過程可能好幾小時不能哺乳，會變石頭奶的機率比較大」。

就連高雄阮綜合醫院乳房外科主治醫師劉宗瑀也來留言「不會爆炸，乳房專科認證」，甚至有網友好奇問「會爆炸的是假奶吧」，劉宗瑀則解釋假的也不會爆，「近幾年合格的隆乳材質，甚至去接受乳房攝影壓擠也不會破掉唷」。