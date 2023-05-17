摩斯漢堡「摩斯曲奇餅」抹茶新風味登場，兩入享優惠價700元。（摩斯漢堡提供）

漢堡王限時推「美式花生牛肉堡2套餐」優惠價299元。（漢堡王提供）

拿坡里披薩.炸雞專賣店推大披薩加6塊雞腿二重奏特價520元。（三商餐飲提供）

520將至，諧音我愛你的好意像讓速食業者瞄準伴侶商機，以各自的人氣品項玩創意，好比消暑又甜蜜的新冰品搶市、雙人套餐現省近百元等。業者分析節慶讓成雙成對的消費者增加，來客數有望增長2成以上。

麥當勞與巧克力品牌KitKat聯名推「巧克力焦糖冰炫風」，將KitKat巧克力脆片拌入冰淇淋中，搭上威化餅乾的酥脆及焦糖醬香氣相當過癮，即起限量供應，購買新品就送迷你威化巧克力。

摩斯漢堡「摩斯曲奇餅」曾被網友點評口感很專業，即日起巧克力風味再回歸，並推抹茶新風味，使用北海道多路秋麵粉與靜岡抹茶粉入料揉製，鹹中帶甜，6月30日前優惠價399元，兩入優惠價700元。

漢堡王火烤牛肉品項向來是品牌人氣王，其中「美式花生牛肉堡」以燒烤澳洲牛排肉帶出美式火烤滋味，最後混搭花生脆顆粒混醬，鹹甜滋味在味蕾奔放，6月15日前2套美式花生牛肉堡搭副餐只要299元，現省89元。

拿坡里披薩.炸雞專賣店即日起至6月6日，買大披薩加6塊雞腿二重奏享76折，原價689元殺到520元，其中炸雞桶以3塊腿排加3塊棒腿組成，也能整桶更換成烤雞，巨量套餐相當有飽足感。