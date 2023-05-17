一名60多歲女子近來腹部隱隱作痛，原以為只是胃病，直到皮膚變黃、體重減輕、全身發癢才掛急診，超音波檢查發現，其胰臟有一顆3.5公分的腫瘤，確診為胰臟癌。醫師表示，胰臟癌致死率極高，不同部位的症狀不同，民眾若發現體重減輕、黃疸、飯後疼痛、腹脹、上腹痛或背痛等症狀，要立即就醫檢查，以及早治療。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，上述女子一年多前曾做過胃鏡確診胃潰瘍，曾吃藥治療一段時間。4個月前，女子又開始感覺「胃幽幽地痛」（台語，即隱隱作痛），以為是胃病尚未痊癒，只在診所拿胃藥吃了4個月，但胃痛未改善。

錢政弘表示，他問女子胃痛與進食是否有關，女子回答「整天上腹部都隱隱作痛，有無進食都一樣，但非劇痛；食量大減；近來10天發覺全身發癢。女子並發現近來小便顏色變深，糞便也轉為淡黃色。

錢政弘表示，上述症狀顯示，膽管嚴重阻塞造成的黃疸，很可能是因癌症導致。一照超音波確認，女子胰臟的頭部有一個3.5公分的腫瘤、胰臟的胰管也擴張到5.7毫米，肝臟內外的膽管都明顯地擴張，果然是胰臟癌。

他表示，胰臟癌致死率高且狡猾，出現在胰臟不同位置就會有不同症狀，例如出現在胰臟頭頸部，會出現體重減輕、黃疸、膽管炎、飯後疼痛、腹脹、脂肪便；出現在胰臟體部會出現上腹痛或背痛；出現在胰臟體尾部會有上腹痛或背痛，或其他轉移部位疼痛。