國民黨今(17)日正式提名新北市長侯友宜參選2024，資深媒體人謝國安認為，接下來重點將是侯友宜何時揀選副手，其聲望是否能讓侯聲量再上一層樓。

國民黨中央今召開中常會，確定徵召新北市長侯友宜出馬，參選2024總統大選。謝國安今(17)日在臉書指出，鴻海創辦人郭台銘發文祝賀並表示全力支持侯友宜，國民黨最擔心郭堅持參選到底的選項已不存在，未來八個月國民黨將以侯為尊，全力拚選戰，「對國民黨來說是一劑強心針」。

謝國安提到，熟知侯友宜的人都清楚其口才便給，新北市長的身分讓他無法對2024「國家級」選戰做出表態與評論。然而，謝國安認為，新北市議會總質詢期間，質詢侯友宜關於「選總統」問題的民進黨議員，某種程度「維繫」住侯的聲量，尤其是在郭台銘最後衝刺階段，反讓侯在討論度維持熱度，堪稱「最佳助攻」。

「侯友宜需要在最短時間內整合黨內，做好準備」！謝國安認為，侯如今已名正言順披國民黨戰袍出征，未來所有對外發言不再侷限「新北市長」頭銜，可放開談論任何議題。

謝國安也強調，侯友宜的爆發力在之前「喬」國民黨立委初選就可看出端倪，也能在國民黨立委的支持度看出來，且即便外界認為侯需要補兩岸論述等「中央級學分」，但他也已在總質詢時期間間接表態，「中華民國」是最大公約數。謝國安說接下來就看侯友宜何時揀選副手，這位副手的聲望是否能讓侯聲量再上一層樓。