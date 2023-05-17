搭飛機除了別遲到外，也要注意登機證上的資訊是否正確，否則可能會在登機門前被攔下來，敗興而歸。國外一名網友表示，他登機證上的姓名少打一個字，結果航空公司修改的費用比原機票價還貴，讓他上網發問有沒有機會帶著錯誤登機證闖關登機？可惜的是，其他空服員回應他拿錯誤登機證一定會被攔下來、上不了機。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，國外一名網友在國外論壇Reddit發問，他說自己的登機證名字少打一個字母，全名是John Michael Smith，結果打成Jon Michael Smith，他說航空公司收取的修改費用比原來的機票費還貴，他詢問有沒有機會帶著錯登機證闖關成功？

可惜的是，網友的回答顯示他沒有機會。一名空服員表示，他曾親眼看到一名有同樣問題的女乘客被擋下來、無法登機；另一名網友說，他曾經因為機票上的名字少了中間名而被拒絕登機。

除了注意登機證資訊有無錯誤外，同時是暢銷作家的美國機師史密斯（Patrick Smith）表示，乘客常犯的另一個錯誤是，當聽到廣播登機時就一窩蜂地湧入登機門，他說乘客們著急地揮舞手肘推擠向前，讓現場一片混亂，實際上根本沒有必要，因為不會因此更快上飛機，混亂場面反而會讓登機程序變得更漫長，呼籲乘客克制想要立刻起身、移動的衝動。