西門子預計本財年(截至今年9月底)營收成長率為9%至11%之間，高於此前財測的7%至10%。該集團在二月時已調升過全年的財測。

西門子還預計基本每股盈餘將增至9.60歐元至9.90歐元之間。而由於之前的費用部分沖銷掉，整體每股盈餘預計會增加到11.61歐元至11.91歐元之間。

該火車和工業軟體製造商同時公布第二財季營收為年增14%，至194.2億歐元(約213.8億美元)，高於分析師預估的185.9億歐元。

今年1~3月工業利益增加47%，達到26.1億歐元，低於此前預估的27.0億歐元。集團的工業利益包括數位產業、智慧基礎設施、移動，和醫療保健業務，這些部門構成了集團業務的核心。

集團執行長Roland Busch在聲明中說，西門子持續傑出的業績表現，交出數個紀錄，包括獲利成長、數位產業和智慧基礎設施的獲利達到歷史新高，積壓訂單也創新高。

西門子的感測器、控制器、軟體被使用於工廠，因此西門子的業績被視為是工業經濟的健康指標。

上一季西門子的淨利幾乎來到3倍，達到35.5億歐元。