總經理林哲偉坦言，產業界包括PC、手機、車載大家都很辛苦，除了AI(人工智慧)好一點外，主要還是疫情時生意太好，2021年備的貨必須要花很多時間處理，導致庫存過高，所幸祥碩祥碩反應的速度相對快，客戶整理後慢慢回到市場，現階段供應鏈已經沒有狀況，祥碩品牌部分狀況也很不錯，Device端高階OEM客戶反應不錯，PC部分還是以主機板為主，祥碩4月營收就表現比預期好，也比同業率先回歸正常。他強調，祥碩儘管在生意不好的狀況下，OPM還是會持續增加，這樣才可以把好的產品給客人。

祥碩4月營收5.66億元，月減少14.73%、年增加31.13%；累計今年前四月營收19.65億元、年增加3.69%。

以祥碩營運來說，林哲偉表示，去年第四季應該就是谷底，今年會呈現逐季成長，持續隨著客人需求改變，下半年有機會比上半年好，但現階段經濟需求還是一個最大的關鍵。

祥碩今年毛利率目標是力守50~55%，展望明年，儘管會有新品加入，但目前台積電(2330)在代工上價格還是很硬，現在的市場狀況又不如兩年前，可以將代工漲價轉嫁到客戶，此外，預期明年市場熱度會起來，就會面臨價格壓力，祥碩是期望可以透過新產品來穩住毛利率，不僅是毛利率，獲利部分也要維持住，明年度還是以50~55%為目標。

新品現階段最重要新品莫過於USB4.0，祥碩的USB4.0在4月拿到裝置端(Device)的認證，至於主控端(Host)端，因為相對複雜很多，門檻很高，希望可以年底拿到認證，明年進入量產，現在已經有同業在做，惟Host端應用目前相對比較單純，目英特爾是主流，AMD慢慢進入，祥碩也慢慢在洽談，希望可以放在Gaming或是其他高階產品。

USB4.0滲透率部分，林哲偉表示，因為單價較高，還是比較屬於金字塔頂端，還需要時間發酵。

祥碩目前28奈米部分已經開始量產 後續USB4.0 、PCIe Gen 4新品都已經是採用28奈米。