燦坤今年第一季EPS達0.90元，創下六季新低；燦坤4月營收止2連跌，前4月營收67.61億元，年減13.94%。而進入5月，挾帶大節日母親節、全民普發6000元、換季家電效應，均帶動營運表現，而燦坤也祭出促銷活動。燦坤表示，自五月起消費趨勢觀察，台灣南北區購買3C用品的取向明顯不同，中部以南地區已漸進入初夏徵兆，高溫缺水、盼能望梅止涸，再加上空氣品質屢屢亮燈，帶動風扇、清淨機系列商品買氣增溫。

據中央氣象局推測今年5～6月為偏暖熱型氣候，北部地區受到趨暖效應影響，更多消費者提早備戰酷暑、颱風季，尤其以標有節能標章的空調、冰箱、洗衣機、除濕機銷量最為突出。

燦坤一年一度筆電節即日起開跑，燦坤三星頂級品牌慶同步登場，6月底前購買指定平板登錄送全台唯一燦坤獨家「Samsung Care+ 全機保障二年期」；蘋果方面，燦坤推Apple限定「專業人士升級方案」，在高階平板一直是特定領域工作者愛用的生產力配備下，燦坤瞄準高效能搭配輕便性的消費需求，特別針對指定行業別推出「專業人士升級方案」，凡是從事工程師、建築師、室內設計師、律師、醫師及房仲業者，於5月18日前消費結帳出示名片即可享有Apple獨家優惠。燦坤也邀請廣大果粉回娘家，5月底前至燦坤實體門市完成手機健檢並進行舊換新估價，即可免費獲得Avier充電傳輸線。