特等獎則以拍賣方式競標。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

市長黃偉哲（第一排中）親臨頒獎給台南市精品咖啡評鑑的10位得獎者。（張毓翎攝）

市長黃偉哲（左）品嚐得獎的咖啡。（張毓翎攝）

台南市政府日前舉辦國產精品咖啡評鑑，將優質的東山咖啡推薦給消費者，17日舉辦頒獎及媒合會，市長黃偉哲親臨頒獎給10位得獎者，現場也有不少買家專程來競標搶購，第1名特等獎「高峰咖啡園」藝伎水洗咖啡生豆，從1公斤2500元開始喊價到每公斤1萬4000元，打破去年1萬元紀錄。

台南市主要咖啡產區在東山區，咖啡栽植面積約54頃，產量約59公噸左右，東山區農會總幹事余淑琴表示，今年參加評鑑的咖啡品質優良，23支咖啡生豆全部都已經達到80分以上的精品級水準，不僅平均分數比往年提升約2分，前幾名的生豆都高達85分以上。

黃偉哲今天到東山區農會頒獎，他說，打造一個品牌不易，摧毀一個品牌也經常在一夕之間，若有不肖人士摻假，政府絕對會採最嚴厲的處罰，以免有害群之馬破壞不容易建立的東山咖啡品牌。

他提到，今年東山咖啡的評鑑平均成績比去年還高，代表東山咖啡的品質愈來愈好，他將採購前4名、分數高達85分以上的咖啡，並致贈給國內外來訪貴賓；此外，明年前進東京食品展參展，讓來自台南的咖啡在國際舞台上發光發熱。

今天活動除了頒獎，另一個重頭戲就是媒合會，現場開放買家競標下單，購買屬意的精品咖啡豆，特等獎以拍賣方式競標，現場搶標熱絡。

特等獎6公斤裝的「高峰咖啡園」藝伎水洗咖啡生豆，最終由在地經營蜂蜜產業的東和生物科技公司董事長何育昌以每公斤1萬4000元得標，6公斤總價共8萬4000元，他期望將咖啡與蜂蜜結合，激發碰撞出更多的風味。