開發金控長期關注地方永續發展，為進一步將ESG永續行動融入地方創生，結合集團志工力，推動地方創生公益志工假期，透過一系列的志工活動，帶領志工深入台灣鄉鎮，從實際行動中，體會青銀共農、友善耕作，發揮社會影響力。

位於台南學甲區的社會企業「幸福良食」，發展青銀共農方式，以無毒農法，栽種黑豆、玉米、小麥，先與老農簽訂契作合約，讓老農將無力耕種的土地給幸福良食使用，幸福良食則會提供耕作人力、肥料、機械等，待作物收成後，幸福良食也會以高於市價的價格收購這些農作物。

開發金控與幸福良食合作，帶領集團志工協助農民整地、到田間為「黑翅鳶」搭建棲架，支持青農與環境互利共生的友善農法。田間的「黑翅鳶」堪稱最美麗的中型猛禽，棲架可以增加牠們在田間停留的時間，化身田間捕鼠大隊，有助生態保育及平衡，透過集團志工們架設的棲架與攝影機，合作的生態研究單位持續收集大量的猛禽捕鼠影像資料，目前已收集上萬張照片與影片，未來將與其他農友分享猛禽捕捉田間獵物的種類，以及鳥類在農田生態系中可以發揮的正面效益，藉以鼓勵更多農民採用與環境共生的友善農法。

志工們更與幸福良食一起製作「生物炭」，從做中學過程中，深入了解友善土地的方法。每一位參與的志工，都是友善農法的傳播種子，透過實地手作，讓更多人了解並支持友善環境的農家與社會企業。

開發金控長期推動永續共融，透過志工行動，以實際行動支持友善土地、青銀共農的耕作模式，支持青年以地方創生方式回到故鄉、翻轉農業。開發金控更將結合金融核心能力，透過一系列的金融知識教育，成為青農創業的堅實後盾，協助青農推廣在地經濟，實踐環境永續。