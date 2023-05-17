台灣人超愛手搖飲料，激動姐日前分享，台中一條街上足足開了10多間飲料店，每間店都超近，讓她看了驚呼「台灣人是多愛喝飲料」，吸引9.4萬人朝聖，不少網友留言討論，甚至有人戲稱這條可以稱之為「糖」人街了。

激動姐日前在臉書上分享一張照片，只見台中有一條街上足足開了10間飲料店，每間店的距離都超級近，讓激動姐看了忍不住驚呼「台灣人是有多愛喝飲料啦？」並忍不住感嘆說，台灣真的是螞蟻王國，過量的含糖飲料是慢性病的來源。

超扯照片也吸引了9.4萬人朝聖，不少網友大嘆，「台中糖人街」、「洗腎全台第一名不是浪得虛名」、「你還少算了幾間，因為轉角過去還有得正跟麻古」、「不錯哦！珍珠沒了還能跟隔壁借」、「藥局開的位子真好」。

一名內行網友表示，這在台中市東區大智路，新時代購物中心的附近，加上周遭有車站和補習班，因此可能有商機在。「新時代購物中心，大智路靠近火車站」、「台中大智路，新時代外面」。另有在地人分享，青海路，大墩路，黎明路也是這樣喔，台中的飲料店真的超多。