國民黨今（17）日正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統，對此，國民黨立委鄭麗文喊話，為人民拼好日子、穩定兩岸和平、深化台灣的自由與民主等三件事，除了是台灣民眾的期待，也是國民黨必須完成的任務，國民黨也將團結、整合所有力量，在明年1月13日一起下架民進黨。

侯友宜在獲得徵召之後，發表了簡短談話，他表示，現階段的台灣衝突對立、百廢待舉，讓年輕人看不到未來，必須大破大立，接著更連喊了3次「再度讓政黨輪替」。侯友宜也強調，守護中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人民，是他這生唯一的信念、永遠不會改變。

鄭麗文今在臉書發文表示，面對當今民進黨政府千瘡百孔的施政、緊張的兩岸關係，以及官員貪污無能，人心望治。因此，團結一心力拼國會過半，為人民拼好日子、穩定兩岸和平、深化台灣的自由與民主，是2300萬台灣民眾對國民黨的期待，也是國民黨2024必須完成的任務。

鄭麗文坦言，國民黨今天正式徵召侯友宜參選2024總統，除了是責任的開始，更是承擔全民的付託，從此時此刻起，國民黨立法院黨團在黨中央及侯的帶領下，將團結、整合所有力量，組成的最強的戰隊，守護中華民國、找回中華民國的榮光。