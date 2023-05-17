台大公衛學者陳秀熙指出，國人重複感染新冠率加快。（翻攝自直播網站）

本土新冠肺炎正式邁入第四波流行期，疾管署評估疫情一路到六月底都會呈現上升趨勢。台大公衛學者陳秀熙比較發現，本土主流病毒株BA.2.75，導致國人重複感染比率上升到12.5％，且再度感染的疾病嚴重度增加了2倍，尤其是初次感染中重症者，再次感染的住院風險是輕症者的6倍。

根據疾管署監測，本土主流病毒株，BA.2.75（54％），其次為XBB（37％）及BQ.1（5％），XBB佔比已有穩定增加趨勢，上周已超過BA.2.75，須持續密切觀察。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙統計發現，Omicron變異株BA.2.75會讓國人重複感染率增加，國人3月再感染比率，達12.5％，衝下目前為止的最高峰。

陳秀熙以台灣整體流行趨勢指出，從2022年初的BA.2流行開始，到年中流行BA.4／5，約有1％的再感染率，但到了年底，BA.2.75流行再感染率上升到0.9％。且感染過BA.2的人則有約1.9％會再次感染BA.2.75。

到了今年，陳秀熙指出，每個月再感染比率增加得更快，截至今年三月已達12.5％，創下疫情以來再感染率最高峰。

進一步分析發現，中重症患者再感染住院風險為輕症患者6倍，嚴重度比首次感染高2倍。他推測主要原因來自65歲以上脆弱族群，因其再感染風險最高，再感染後也會有比較多中重症患者。他憂心，隨著解封開放及自然感染保護力衰退，再感染比例勢必會逐漸增加。

另外，國外研究也指出，過去感染過BA.1／BA.2，在預防目前本土另一主流變種病毒大角星XBB較BA.4／BA.5低，8個月以上僅37％。因此台灣在未來應持續對於再感染進行監測，以避免第一次感染嚴重族群再感染，發生中／重症及死亡風險。