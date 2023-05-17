竹縣人口持續擴張，就學需求增加，但縣議員吳旭智及林禹佑發現，目前竹竹苗高一學生約1.5萬人，但現在國小5年級則已有1.8萬人，落差達3000人，縣府雖斥資4億擴建六家高中，希望縣府能以竹竹苗人口密度重新審視高中資源分配。教育處則回應表示，除了現有縣立高中擴編，已提送台大附中設校計畫書給台大評估。

為因應人口增加帶來的就學需求，新竹縣府目前已全力趕工勝利國中及文中二，國中端預期可改善，但吳旭智及林禹佑發現，高中端恐已呈現班級數不足問題，尤其今年竹竹苗小5學生由於龍年之故，人數已達1.8萬人，在2027年進入高中時，恐引爆學習資源不足問題，建議縣府應積極應對，除現有高中擴增校舍外，也應增設1所高中，讓在地學子就近入學。

教育局長楊郡慈表示，針對現在國小5年級學生未來進入高中的問題，教育局已著手處理中，首先是六家高中的南棟校舍拆除重建工程，爭取到中央經費補助，目前已上網發包，再來是湖口高中遷校工程正在進行中，這兩所學校工程完成後，預計可增加招收570人，縣府也已提送台大附中設校計畫書給台大，請台大評估考量於新竹縣設立附中。

在國中的部分，竹東地區的二重國中已規畫擴建增班，科3裡也有學校用地，未來會針對溪南地區評估是否有設置綜合高中的需要，後續教育局也會評估在國中量體逐步滿足的情況下，將六家高中的國中部減收，提升高中部的量能。

行政處長周秋堯表示，為評估在台大設立附中的可行性，目前已與台大協議組成推動國立台灣大學竹北分部建設工作小組，由縣府推派代表3名、議會代表1名及台大代表4名。不過吳旭智則認為，應盤點整個竹竹苗地區，根据人口密度做高中資源分配，才是恰當辦法。