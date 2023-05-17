盧巴娜阿比達爾（右）和利雅德貝萊區在片中飾演母子。（翻攝自盧巴娜阿比達爾臉書）

由真人真事改編的法國電影《摘星甜點王》，講述法國近年炙手可熱的頂級糕點師亞齊德（Yazid Ichemrahen）不向命運低頭，從寄養兒童一路走向世界冠軍的故事。由知名網帥利雅德貝萊區（Riadh Belaiche​）擔綱主角，摩洛哥女星盧巴娜阿比達爾（Loubna Abidar）飾演這位天菜主廚與母親，她先前因為演出妓女揭發社會黑暗面，卻慘遭國人唾棄，在法國避風頭，這回在電影裡潑辣的演出，讓人眼睛為之一亮，尤其在病床上吃兒子做的蛋糕一幕，細膩的演技讓工作人員感動到哭成一團。希望藉此鼓勵生活艱困的人永不放棄，勇敢追夢。

世界冰淇淋甜點冠軍亞齊德的童年顛沛流離，他的母親由於酗酒、吸毒等問題無力照顧小孩，因此亞齊德在2歲時就被送往寄養家庭，幸運的他遇到很善良的一家人，並且接觸到蛋糕製作。後來因為種種因素，亞齊德被送往其他機構，遭受到欺壓虐待後，變成問題少年，直到一個法官帶他去參觀青少年監獄，「要嘛培訓自己的專長，要嘛坐牢」1句話點醒亞齊德，他憶起烘焙的樂趣，於是想盡各種辦法得到法國許多大師級人物的認可，在廚房跟著學習，為了當代甜點大師Angelo Musa拜師學藝，沒錢住在巴黎的他，每天從特魯瓦偷搭火車往返540公里的路程，就是為了早日可以成為獨當一面的主廚。

後來為了跟世紀廚神侯布雄（Joël Robuchon）一起工作，亞齊德特地前往摩洛哥，諷刺的是，身無分文的他，白天在五星級的飯店上班，晚上卻睡路邊，甚至在海灘過夜洗澡，過了將近9個月，直到這件事在公司傳開，才被安置在酒店套房。為了像師傅們一樣頂尖，亞齊德也積極參與各項賽事，2014年代表法國參加「世界冰淇淋甜點大賽」跟隊友以「達文西」為主題，設計出冰淇淋、巧克力、冰雕等品項，並獲得冠軍頭銜，改變他人生的軌道，成為糕點界新寵兒，全球各地知名飯店都爭相邀請，與LV、Dior、嬌蘭等精品都有令人驚艷的合作，社群擁有上百萬粉絲關注，並以自身故事勉勵許多迷茫犯罪的青少年。《摘星甜點王》5月19日在台上映。