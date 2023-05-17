中壯年族群多半是家中經濟支柱，一旦發生心血管疾病或其他重大傷病，往往伴隨著龐大的醫療費用負擔，對家庭帶來影響。中國人壽建議民眾宜趁年輕及早建構自身保障，預先規劃重大傷病險，在「萬一」發生時，轉嫁突發疾病而產生的財務風險，以支應這些重症帶來的龐大開銷，助民眾掌握治療黃金期安心養病，不用煩惱口袋不夠深，家庭經濟有保障，守護真心所愛的家人。

上班族常外食，口味重油重鹹、工作又久坐不動，讓40歲以上國人的三高(高血壓、高血脂及高血糖)盛行率逼近四成，心血管疾病「找上門」的風險大增，衛生福利部最新公布的國人十大死因中，心臟病仍高居第二。

中壽新推出「中國人壽真心守護重大傷病保險」提供多項保障，參照全民健保重大傷病範圍，合計22大類、超過300項的重大傷病，包含癌症、慢性精神病(含失智症)、急性腦血管疾病等常見疾病；且提供急性心肌梗塞(重度)、冠狀動脈繞道手術二項特定疾病保障；「重大傷病範圍」除排除項目外，依據中央衛生主管機關公告之重大傷病項目進行理賠，與時俱進、認定簡單易懂。

隨著醫療科技日新月異，新醫材及治療技術的費用也會越來越高，有鑒於此，「中國人壽真心守護重大傷病保險」保險金一整筆給付，讓治療前後各項費用支出，能夠更加彈性靈活，且另有最高以保險金額1.1倍增額係數的設計，依照不同保單年度區間有不同的增額係數，讓保障能夠更符合時下需求，提醒您關於各保險給付項目，應依相關保單條款規定辦理。