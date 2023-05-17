向娃（左起）、澎澎、方駿交情超過40年。（渥洛克提供）

即使下雨，向娃仍賣力演出。（渥洛克提供）

人來瘋的澎澎，逗得現場笑聲不斷。（渥洛克提供）

資深藝人方駿、澎澎、向娃在秀場興盛年代，幾乎一個月有半個月都一起睡在飯店，看對方的時間遠超過家中的另一半，3人相識超過40年以上，笑稱彼此合起來有120年的「堅情」，可惜隨著秀場的沒落，彼此見面的機會從密集常見，變成一年甚至數年的偶見，這次3人應邀參與台東縣政府主辦的「那年，我們一起聽的歌」再次合體，3人見到彼此的那一刻都說：「好久不見，你好嗎？」

演出前一天莫名皮膚感染，整個人腫得像豬頭、臉又紅到像關公的方駿，敬業的表演完，就匆匆趕往診所藥房拿藥，對於現場人氣輸給澎澎，魅力輸給向娃一直耿耿於懷，事後再三拜託主辦單位要給他雪恥機會，「這次觀眾的熱情跟掌聲還有笑聲都給了兩位妹子，我怎麼肯服輸啊，肯定要把場子、面子跟鐵粉再搶回來啊！」

人來瘋的澎澎製造出笑果高潮無人能比，不論是唱國語、台語、客語、日語歌曲，都有知音人隨之合音對唱，也因為現場觀眾太過熱情，她演唱完才赫然發現身上多了一頂帽子、一支手機、一把扇子，嚇得她趕忙回到舞台上失物招領，讓現場笑聲不斷。

向娃自創的帶動唱歌曲〈要活就要動〉，原本是為了老人院公益活動創作的，意外造成跟群眾互動的熱潮，大家跳著、動著根本分不清臉上的是雨水還是汗水，向娃也因為汗如雨下，臉上的妝也糊了、鞋也髒了，活力充沛的她，讓現場觀眾都不相信她已享有敬老優惠資格，直誇她是不老妖姬。

得知台東縣政府已經連續辦了超過30場活動，連嚴峻的疫情期間都未停辦，3人都感動的舉起大拇指，澎澎說：「能有魄力持續給資深藝人提供表演舞台，這樣的地方政府值得我們表演者感動、感謝，更感謝在地民眾對我們這群老朋友的支持、肯定跟熱情參與。」