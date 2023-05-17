苗栗縣長鍾東錦表態 全力支持國民黨提名總統參選人侯友宜 15:112023/05/17 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣長鍾東錦表態支持國民黨提名的總統參選人侯友宜。（謝明俊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣長鍾東錦表態 全力支持國民黨提名總統參選人侯友宜 訂閱影音： 中時新聞網 苗栗縣鍾東錦對於新北市長侯友宜獲得國民黨提名參選總統，苗栗縣長鍾東錦表態全力支持國民黨提名的參選人，鍾東錦表示，前2天郭董來苗栗，有縣議員曾問過郭董這個話題，郭董當時就明確表態以團結勝選為主要考量。這次苗栗縣議會與苗栗縣政府一起到新北市經建考察時，新北市長侯友宜也有列席，在場許多苗栗縣議員也是爭相與侯市長合照，讓人感到侯市長有很高人氣，這次他獲得藍營的提名，他自己要更努力爭取大家的認同，鍾東錦重申自己是個藍營的大兵，藍營推出的參選人，他一定支持，也呼籲大家應團結一致支持。 侯友宜獲徵召參選總統 力拚下架民進黨 #鍾東錦 #國民黨提名 #苗栗縣長 #郭董 #藍營 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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