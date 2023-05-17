苗栗縣長鍾東錦表態 全力支持國民黨提名總統參選人侯友宜

苗栗縣鍾東錦對於新北市長侯友宜獲得國民黨提名參選總統，苗栗縣長鍾東錦表態全力支持國民黨提名的參選人，鍾東錦表示，前2天郭董來苗栗，有縣議員曾問過郭董這個話題，郭董當時就明確表態以團結勝選為主要考量。這次苗栗縣議會與苗栗縣政府一起到新北市經建考察時，新北市長侯友宜也有列席，在場許多苗栗縣議員也是爭相與侯市長合照，讓人感到侯市長有很高人氣，這次他獲得藍營的提名，他自己要更努力爭取大家的認同，鍾東錦重申自己是個藍營的大兵，藍營推出的參選人，他一定支持，也呼籲大家應團結一致支持。