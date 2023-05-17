在高雄擔任大貨車駕駛的蔡姓及楊姓男子，於前年在高雄港區內工地發生擦撞，通知公司黃姓負責人後，怕港區工地內的交通事故無法理賠，他們竟跑到港區外製造假車禍現場並報警，但保險公司以無肇責拒絕理賠。蔡姓司機將行車紀錄器交給警方，要求更改車禍內容以便申請出險，員警一看抓包。檢方依詐欺取財未遂罪嫌起訴3人。

根據起訴書指出，蔡姓及楊姓2名男子均是大貨車駕駛，前年4月15日下午，在小港區高雄港區內工地發生擦撞，由於2人同公司，並回報公司黃姓負責人，3人誤以為港區工地內所發生的交通事故不屬保險理賠範圍，為了獲得保險公司出險理賠，同天晚上，蔡、楊2人到港區外的南星路上製造假追撞車禍，警方獲報後到場處理。

隨後由黃姓負責人向保險公司申請大貨車交通事故理賠，但根據警方初步分析研判結果，因蔡姓大貨車駕駛無肇責，保險公司拒絕理賠。蔡姓駕駛知道後，竟拿的行車紀錄器到小港分局交通分隊，要求更改車禍內容以便申請出險，警方一看發現實際車禍狀況跟當時報案時大不相同，當場抓包。

高雄地檢署偵辦時，2人都稱是依照黃姓負責人的指示下才製造假車禍，但黃姓負責人則否認，不過檢方認為，理賠是來填補修車費用，對於蔡、楊2人並未有好處，若非黃姓負責人指示，並無其他動機製造假車禍。因此綜合事證後，將3人依詐欺取財未遂罪嫌起訴。