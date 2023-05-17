奈及利亞警方說，槍手今天在奈及利亞東南的安那布拉州（Anambra）襲擊美國大使館車隊，造成4人死亡，另有3人遭綁架。華府官員證實此一攻擊事件，但表示車隊中沒有美國人。

法新社報導，奈及利亞警方發言人艾肯加（Tochukwu Ikenga）表示，「車隊中沒有美國公民。」美國國家安全會議發言人柯比（John Kirby）在華盛頓向記者簡報證實這起攻擊事件。

艾肯加說，槍手「殺害2名警察機動小組人員和領事館2名工作人員」，「然後縱火焚燒他們的車輛」。這2名工作人員是大使館聘用的當地人。

艾肯加在聲明中說，「救援／恢復行動」晚間仍在進行中。

柯比表示，「美國大使館車隊遭到攻擊。我可以確定，其中並無美國公民」。

美國國務院一名發言人說，「美國駐奈及利亞大使館人員正與奈及利亞安全部門合作調查中」。

艾肯加指出，現場已部署聯合安全部隊，但槍手綁架了2名警方幹員和1名司機。

奈及利亞官員將攻擊事件歸咎於分離主義團體「比亞法拉原住民組織」（Indigenous People of Biafra, IPOB），官方認定他們是恐怖主義團體。該組織一再否認涉及暴力事件。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120517