不少主婦會到全聯採買生鮮食品，一名女網友表示，到全聯買蛤蜊，回家才發現當中混了一顆帶殼的蚵，她笑說「全聯蛤蜊包裡有偷渡客喔！」將其PO上網後，逾4千名網友投以羨慕的眼光說，「賺到了」。

原PO前天（15日）於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，到全聯超市買蛤蜊，她將其倒到不鏽鋼鍋中發現，當中有「偷渡客」，是帶殼的蚵混在其中。這讓她傷透腦筋，因為她不知如何處理，「我是不是該去殼下去煮？怎麼撥開，牠很緊！」

圖文吸引逾4千名網友關注，「這偷渡客也太明目張膽了」、「賺到了」、「真羨慕啊」、「賺到了，帶殼蚵」、「也許 ...打開有珍珠」、「天啊！妳好幸運」、「賺到了，我之前買到裡面藏一顆石頭」、「那顆蚵仔應該很緊張」、「你賺很大」。

當中也有婆媽表示，帶殼的蚵可以用蒸的或用烤的，裡面的肉熟透，殼就會自己打開，吃起來很鮮甜。事後原PO也更新說，「蒸了，放在湯上蒸了，殼才打開，得到一顆小美味蚵」。