台灣薪資漲幅追不上房價跳漲速度，讓買房的難度越來越高，有一派人認為，台灣少子化問題嚴重，未來房價出現利空將會下跌，但房產專家胡偉良從供求關係下進行分析，房價未來很難有下跌空間。

胡偉良於EBC財經新聞專欄中提到，從2016年開始需求逐年攀升，在新屋需求大於供給的情況下，不僅逐漸消化之前的庫存新屋，也拉升了房價。

至於少子化對房價的影響，胡偉良提到，若從人口結構來看，少子化轉折點是從1998年開始，以現在平均買房年紀40歲來看，少子化的影響最快要等到2028年（1998+30）才會開始出現，甚至要到2033年（1998+35）才有可能有比較明顯的影響。

此外，胡偉良從數據發現，家戶數增加幅度高達1.13%，超過少子化下最大減幅的0.7%，代表房屋需求仍呈正數增加。家戶數增加的原因在於，單人戶數增加，結婚案件減少，但離婚數量增加。

若從供給角度來看，胡偉良認為，不少新屋申請建照後並未馬上開工，就算動工至少也需要3年時間，加上這幾年缺工、缺料，房屋興建期拉長，估計5年內新屋的數量與當前相比成長仍有限，代表新屋供不應求的問題難改善。

最後則是營建成本難下修，胡偉良表示，土地、營建原物料、勞務成本，這些要素在可建土地匱乏、全球共同追求「碳中和」的共識、和營建人力短缺的狀況下，往後也很難下跌，如果以成本來考量，那麼往後房價只有持平、緩漲和暴漲的可能，除非短暫、特殊情況，否則很難期待會有下跌的空間。