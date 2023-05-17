微型電動二輪車去年11月30日實施領牌納管，使用中的微電車皆需投保強制汽車責任保險並至監理單位辦理實車查核及登記號牌。新竹市監理站指出，為鼓勵使用中微型電動二輪車車主提早掛牌，今年12月31日前完成掛牌，免繳300元號牌費及150元行照規費，還有100元全聯禮券可領，提醒車主盡快辦理。

新竹市監理站指出，為促進鼓勵轄區高齡者、菜籃族及外籍移工及早領牌，以提升行車安全，新竹市微電車推廣協會獲企業響應捐款，新竹縣啟德機械起重公司董事長胡漢龑率先支持，即日起使用中微電車至新竹市監理站領牌者，可憑行車執照到新竹市微電車推廣協會（新竹市林森路286號）領取由熱心公益的啟德起重公司加碼提供的100元全聯禮卷，計有1千份。

新竹市監理站也說明，為保護民眾用路安全、避免非法改裝微型電動二輪車上路影響交通秩序，新竹市監理站與新竹市警察局交通隊也定期聯合稽查，針對微型電動車非法改裝及尚未掛牌使用中微電車加強攔查並宣導微電車領牌優惠政策。

新竹市監理站站長周景朗說，騎乘微電車雖不需駕照，但規定需年滿14歲、配戴合格安全帽才可騎乘，並且不得雙載，以免受罰。另也提醒如果沒有領用號牌騎乘微電車，照修正的處罰條例處1200元以上到3600元以下罰鍰，強制險未依規定投保處750元以上到1500元以下之罰鍰，沒有投保而肇事則處9千元以上到3萬元以下之罰鍰。