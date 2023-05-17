女星王思佳近期陷入拿假包疑雲，意外掀起網友討論，讓外界了解有些包不是有錢就買得到，同時也揭露購買某些精品包時的「配貨潛規則」，難怪許多藝人、名媛都爭相收藏，但並非所有明星都追求名牌，就像女星小S即使她手握多項精品代言，但她仍持續背15年的舊包。

小S的粉絲都知道，她有一顆用了長達15年的英國時尚品牌Paul Smith的帆布包，過去有人好奇她為何不換包，即使背破了都還找賈永婕用割下牛仔褲的布料幫忙修補，對此，小S曾表示，因為這顆包大又好用，要背到揹帶與包包分離才捨得丟，更直言「大家會喜歡或是討厭我，一定是我的人格魅力，不可能是因為一個包包吧！」

此外，小S教育女兒的金錢觀念也被網友稱讚，小S過去在錄製大陸實境節目《我們是真正的朋友》時，接到女兒的訊息表示，想買一千元以上的潮服，但是小S認為女兒年紀還小，衣服很快就不能穿了，也不希望女兒「養成從小就花大錢的習慣」，更對女兒說：「妳本身的氣質才是最重要的，希望妳能保持，不要亂買」。

然而，她也曾分享，女兒說過想買名牌包，她就會反問女兒「買這個幹嘛？有這個包妳的人生會更完整嗎？有因此更受歡迎嗎？還是妳覺得非買不可，是為了想鼓勵自己才買，就還說得過去，但如果是大家都買，妳也要有一個的那種無聊的心態，我就會阻止她！」這樣的教育觀讓她被網友讚翻「教育小孩的出發點還是很對的，樹立小孩消費觀，不是說有條件就亂花」。