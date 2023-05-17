永豐餘投控受各產業鏈庫存調整，通膨及升息使各產業面臨庫存調整，市場需求疲弱使2023年首季合併營收175.31億元，季減9.4％、年減11.53％，為近2年半低點。毛利率下探12.24％的近12年半低點，營業虧損擴大至1.77億元，為近13季低點。

不過，永豐餘投控受惠權益法認列元太收益、匯兌收益及金融資產評價損益顯著增加挹注，使業外收益2.55億元，季增達70.75％、年增達36.06％，使歸屬母公司稅後淨利283.7萬元，雖年減達98.84％、仍較去年第四季轉盈，每股盈餘0.002元。

觀察首季事業群表現，華紙的林漿紙事業群營收48.27億元，季減2.49％、年減1.6％，營業虧損1.44億元，較去年第四季轉虧、但虧損年減1.58％。工紙紙器事業群營收77.91億元，季減12.51％、年減13.21％，營業虧損1.43億元，較去年同期轉虧、但虧損季減23.78％。

永豐實的消費品事業群首季營收24.76億元，季減9.25％、年增1.94％，營業利益1.45億元，季減11.8％、年減達47.63％。其他事業營收24.35億元，季減11.88％、年減30.46％，營業虧損0.48億元，較去年同期轉虧、但虧損季減達43.19％。

對於工紙紙器事業群各地區概況，永豐餘投控總經理暨發言人駱秉正指出，首季台灣營運衰退、越南狀況持平，中國大陸在解封後未出現預期的報復性V型反轉，仍處於去化庫存氛圍，需求未見明顯復甦，但目前相關不利因素已逐漸收斂。

對於工紙紙器事業群營運，永豐餘投控指出，台灣及越南將持續開發新品項、調整優化產品組合，並增加代媒比例、審慎控管庫存。中國大陸在銷售面將積極擴增銷量，生產面配合市場需求調整產品組合，採購面則配合生產需求控制採購成本。

展望第二季營運，駱秉正坦言，投控上半年在投資方面可發揮的綜效仍較小。不過，隨著工作天數恢復，且產業庫存去化狀況相對好轉，市場需求已見緩和復甦，有助本業營運狀況好轉，配合建設開發方面的相關資產處分挹注，均可望對營運表現帶來部分幫助。

面對大環境不確定因素，永豐餘投控表示，將持續育成核心事業、優化產品組合，以強化營運體質。而今年將持續朝再生能源及能源管理、下世代新創公司投資孵化、持續全循環經濟發展、醣經濟下新材料開發、工業4.1及上下游產業生態系統建置等五大目標邁進。