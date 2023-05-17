中磊菲律賓廠目前已出貨100萬套，中磊董事長王煒今日指出，中磊菲律賓廠將供應北美客戶為主，今年年產能達2000萬套，將占北美市場整體出貨的二成。不僅如此，王煒同時加碼宣布，菲律賓二廠投資計畫，預估年產能再增加一倍，預計2025年菲律賓生產基地年產能將4000萬套。

中磊因應美中貿易大戰，積極擴大全球生產基地布局，其中包含返台擴廠，並且揮軍菲律賓及印度設立新生產基地。王煒指出，今年全球產能配置上，大陸及菲律賓產能將各占四成，台灣及印度各占一成，他談到，菲律賓離台灣近，離大陸供應鏈有優勢，太多數產品往北美走也便利，整體考慮對我們而言，選擇菲律賓一個非常簡單的決定，而菲律賓在東協國家人口成長沒有停下來，未來10年至20年不用擔心工人供應問題。

營運面部分，王煒認為，消費市場調整已經四個季度，調整的差不多了，反轉時間下半年總是會發生，只是發生的點還需觀察，但不管市場高低起伏，中磊持續開發新產品及新市場，下半年肯定成長，第三季、第四季會持續往上。中磊今年成長動能來自新產品，也是過去中磊積極投入的技術累積，且今年成長是建構在去年年增率高達50%的基期之上。

車用部分，王煒表示，中磊持續耕耘物聯網到車聯網，這些成果都是過去2~3年的積極耕耘，今年下半年會看到營收出來，都是未來的成長動能。