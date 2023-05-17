關穎今（17）日出席公益活動，她剛從馬爾地夫渡假回來，曬一身黑，精神不錯。

日前她和王思佳上節目，王思佳被抓包帶假包，陷爭議，關穎坦言王思佳第一時間就有傳訊給她道歉說「很不好意思，最近事件波及到妳。」關穎也隨即打電話安慰她，「這是她人生的功課，要好好面對。」

關穎說錄節目當天，很專注在自己身上，且大家壓根不會往那個方向（帶假包）想，不會特別放大檢查、質疑，她相信王思佳自己也不知道，而自己不是專業的也無法當下鑑定包包真偽。

關穎表示大家都有各自的代購，自己從小和媽媽、妹妹也有專屬代購，不會和王思佳一起討論，她說自己買包都會把關，對包包有質疑就不會買，買包包是門專業，水很深且一定要做功課，她也替代購說話，「代購還是有專業厲害的，就像人有好人、壞人，不要一竿子打翻所有人。」

王思佳陷假包風波 關穎不切割力挺：好好面對（粘耿豪 攝影）

王思佳後續又遭爆學歷造假、刁難房仲，網友都紛紛留言，呼籲星友和王思佳切割。關穎說自己平時照顧小孩沒有時間關注這些，但認為王思佳租屋一直都很坦承，「這不是big deal。」

有義氣的她表示和王思佳當然還是朋友，且王思佳直播時，還回覆表情符號替她加油，「我不能替他發聲，但能替她加油。」

關穎也呼籲大家不要落井下石，讓事情繼續沒完沒了的延燒，「大家可以理性討論，但不要落井下石，這事情也燒一段時間了，大家都看到胃痛了吧。」