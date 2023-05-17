此外，搶搭赴日旅遊熱潮，台新銀行攜手街口支付，祭出首綁消費滿額回饋優惠，即日起至9月30日，首次於街口支付連結台新帳戶，並於日本跨境支付，單筆交易滿新台幣200元有機會獲得50元街口幣。

台新銀表示，民眾海外旅行購物時，偏好使用現金或信用卡，以信用卡跨境支付雖方便，但得負擔海外交易手續費，採現金支付，則需於出發前先換匯再提領外幣，沒花完的剩餘外幣也不好處理，不論現金或信用卡，若遺失還可能打壞遊興。

台新銀建議，民眾赴日遊玩時，可嘗試使用電子支付跨境消費，台新銀自2016年起便與多家電子支付夥伴合作，提供連結台新帳戶付款的便利服務，且除國內商戶外，也積極拓展海外支付場景。針對民眾赴日跨境付款，台新透過與街口支付合作，提供無痛便利的付款體驗，於街口支付APP連結台新銀行帳戶（包含Richart帳戶與Richart街利存帳戶）支付，除可免海外交易手續費，更可享比所有銀行現鈔匯率更優惠的匯價，輕鬆在日本機場、免稅店、東京鐵塔、知名百貨、大型電器與藥妝店等地或連鎖店鋪進行消費，盡享海外購物樂趣。

此外，為迎接今年疫後赴日旅遊潮，台新銀也與街口支付聯手祭出優惠活動，5月15日至9月30日間，民眾首次以街口支付連結台新帳戶，並於日本跨境支付，單筆交易滿新台幣200元就送50元街口幣（限額前2,000名，每人僅限領一次），等於最高可享25％回饋。

台新說明，可連結的台新帳戶範圍也包含Richart數位帳戶，以及4月推出、上線首日申辦數即破萬的Richart「街利存」帳戶。推薦民眾不防趁機於街口APP中開立「街利存」，完成申請並連結扣款支付，在台消費最高享3％回饋，「街利存」帳戶中存款還可享新台幣5萬內最高3%的年利率優惠，體驗消費、優惠與儲蓄一舉多得的嶄新金融體驗，即日起申請用於日本消費，還可享前述首綁優惠。