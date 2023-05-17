女星張鈞甯去年砸下6千多萬元認購私募股票，結果該股票飆漲，一度成為財經界話題，不過網路上近日則有以她名義發表「股票當作第二職業養家」的文章，張鈞甯為此特別發文，怒斥全篇都是假的：「鬼話連篇不要信！」

網上近來流傳有「張鈞甯」帳號發文，寫著：「如果你想把股票當做第二職業，用來養家，那麼你必須認真學習我每天分享給您的股市技巧交易策略相關內容」，還要加入股票投資交流會社團，對此，張鈞甯特別發文打臉，並以紅字澄清：「全篇都是假的，不是本人言論，慎防詐騙」。

張鈞甯還不敢置信直呼：「#姐又看到什麼了 #鬼話連篇不要信！」她呼籲，網路世界真真假假，「但實在不該冒用別人的身份，說著迷惑人心的言論」，希望不要有人上當受騙。

其實，張鈞甯2月才為一篇感情觀的報導澄清，文中指「40歲張鈞甯愛情『愛，是捨得給我買房買車』」，張鈞甯強調：「這樣的愛也太辛苦，我沒有需要喔～」，還標記：「#我是看了什麼 #姐是靠自己」，未料3個月後竟看到自己成了理財專家。